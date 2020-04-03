У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых медуз





Морской биолог Шелдон Рей Боко опубликовал на YouTube ролик, снятый в прибрежных водах Филиппин. На видео запечатлены тысячи медуз вида Crambione mastigophora, закрывших собой практически всю поверхность воды на многие метры.Как отмечает эксперт, для «томатных медуз» миграция в эти воды не является чем-то необычным, однако в прошлом она проходила много раньше – в последние дни зимы, и, к тому же, в этом сезоне уже состоялась. Почему они снова оказались в прибрежных водах, да и еще и в таком количестве, остается загадкой. Пока же у Боко есть только некоторые догадки в отношении случившегося.Среди возможных факторов, повлиявших на поведение медуз, биолог отмечает аномально теплую погоду – весна на островах выдалась теплее, чем это было в предыдущих годах, а также отсутствие туристов в связи с карантином. Кроме того, нашествие могли спровоцировать и менее значительные причины вроде изменения течений, атмосферных явлений и особенностей местных прибрежных вод.