АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых медуз

Биолог заснял на видео тысячи огромных розовых медуз, появившихся у побережья Филиппин. Причины их скопления пока остаются неизвестными, но среди возможных факторов эксперт отмечает аномально теплую погоду и отсутствие туристов.
У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых медуз

Морской биолог Шелдон Рей Боко опубликовал на YouTube ролик, снятый в прибрежных водах Филиппин. На видео запечатлены тысячи медуз вида Crambione mastigophora, закрывших собой практически всю поверхность воды на многие метры.

Как отмечает эксперт, для «томатных медуз» миграция в эти воды не является чем-то необычным, однако в прошлом она проходила много раньше – в последние дни зимы, и, к тому же, в этом сезоне уже состоялась. Почему они снова оказались в прибрежных водах, да и еще и в таком количестве, остается загадкой. Пока же у Боко есть только некоторые догадки в отношении случившегося.

Среди возможных факторов, повлиявших на поведение медуз, биолог отмечает аномально теплую погоду – весна на островах выдалась теплее, чем это было в предыдущих годах, а также отсутствие туристов в связи с карантином. Кроме того, нашествие могли спровоцировать и менее значительные причины вроде изменения течений, атмосферных явлений и особенностей местных прибрежных вод.

+Дзен +Яндекс новости
В мире
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Руководитель Volkswagen случайно рассекретил дизайн нового…
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi 8A Pro с двойной…
Ученые сообщают о возможном начале нового солнечного цикла в этом…
Павел Ливинский объявил об окончании второго этапа внедрения бренда «Россети» на Юге…
Разработчики сделают ряд обновлений Windows 10 для слабых…
Ученые рассказали, чем кальмары могут удивить…
Найдено соединение со свойством блокировки коронавируса на ранней стадии…
Вирусолог Алексей Мазус назвал эффективное средство предотвращения…
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны по итогам…
Жители Нью-Йорка назвали карантин из-за коронавируса “замедленным 11…
«Не унывайте!»: Экстрасенс Елена Голунова подбодрила соблюдающих карантин…
У побережья Филиппин появились тысячи огромных розовых…
Обновленная модель Audi Q7 в РФ оказалась дешевле…
Никита Уманский: «Кристина Церковная мне иногда пишет и хочет от меня…
Кому достанется наследство Тимати? Решетовой в списке…
«Хватит освиневать!»: Лариса Гузеева призвала подписчиков заняться…
Врачи уже неделю не сообщают Александру Серову результат теста на…
«Развод в этой паре не планируется»: Экстрасенс рассказала о будущем Муцениеце и…
«Дом-2»: Балинская вступилась за Безуса, предавшего…
Татьяна Лазарева рассказала о своем состоянии после сложной…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой…
СМИ: Певица Алекса увела нового парня у беременной…
В России начали продажи кроссовера Hyundai…
Три недели самоизоляции. Рустам Солнцев пытался заняться сексом через…
В Подмосковье 13 человек выздоровели после…
Мультики и гимнастика: Лера Кудрявцева продемонстрировала, чем занимается ее дочь в период…
Ольга Бузова во время самоизоляции сняла клип на песню «Давай останемся…
Индийские учёные нашли растение, способное бороться с…
Просмотреть все новости