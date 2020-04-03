Никита Уманский: «Кристина Церковная мне иногда пишет и хочет от меня девочку»

Участник реалити-шоу не видит ничего плохого в том, что он общается с экс-возлюбленной. При этом с бывшими девушками хорошие отношения поддерживает мать Никиты Уманского. По его словам, с Кристиной Церковной у него были серьезные отношения, но она «это растратила».С бывшей возлюбленной он «по-тихому» переписывается.Никита Церковный назвал качества, которыми должна обладать его возлюбленная. По словам участника скандального проекта, девушка должна «уважать свой» выбор, не позволяя оскорблений, унижений в отношении возлюбленного. Также ему бы хотелось, чтобы избранница не имела вредных привычек и была увлеченной натурой со своим любимым хобби.