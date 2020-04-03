Обновленная модель Audi Q7 в РФ оказалась дешевле конкурентов





Силовой агрегат генерирует 249 «лошадей» и работает в комплекте с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Модификация Sport предлагается к покупке за 5,27 млн рублей. Она включает в себя обвес S-line, повышенную боковую поддержку, а также потолок чёрного цвета. Сборка Business предлагается с ценником в 5,47 млн рублей. Она отличается установкой колёсных дисков диаметром 21”, матричной оптики, пневмоподвеской адаптивного типа, доводчиками для дверей, а также климатконтролем на 4 зоны. В различных спецификациях Q7 поднялась в цене на 140-162 тысячи рублей после процедуры обновления.Ключевые конкуренты кроссовера имеют более высокую стоимость. За базовую сборку BMW X5 придётся отдать 4,9 млн рублей. Примерно во столько же обойдётся покупка GLE 300d от Mercedes-Benz. В сравнении с этим, у начальной комплектации Audi Q7 ценник составит 4,8 млн рублей. Покупателям предлагают колёсные диски на 19”, светодиодные фонари, автоторможение, кожаную обивку сидений, подогрев руля, а также 2 дисплея для бортовой и развлекательной систем.