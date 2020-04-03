СМИ: Певица Алекса увела нового парня у беременной подруги

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» рассказала подписчикам о том, что обрела счастье в личной жизни. В подписи к новому сюжету, на котором Алекса запечатлена в компании любимого мужчины, она рассказала, что испытывает к нему «особенные чувства». При этом артистка отметила, что «все остальное останется за кадром». Затем она призналась новому возлюбленному в любви и выразила радость тому, что это взаимно. Согласно данным СМИ, многие не знают настоящей предыстории романа певицы, которая увела жениха у приятельницы, находящейся в положении. Подруга знаменитости работает в подтанцовке Филиппа Киркорова.О бойфренде Алексы известно то, что он является тренером по фитнесу и в будущем хочет стать звездным тренером для таких исполнителей, как Ирина Дубцова, Полина Гагарина и поп-король. Сам молодой человек никак не комментирует данную ситуацию. Судя по аккаунту брошенной девушки, она страдает из-за происходящего, поскольку на днях разместила публикацию с черным полем.Певица, настоящее имя которой Александра Чвикова, позиционирует себя также как модель и дизайнер украшений. В прошлом звезда эстрады встречалась с рэпером Тимати и бизнесменом Умаром Джабраиловым.