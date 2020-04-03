Страны, где нет случаев заражения коронавирусом





По большей части страны, в которых не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией или же имели место только единичные эпизоды, расположены на Африканском континенте, в Океании и Азии. Эксперты объясняют подобное положение вещей тем, что руководство местных государств очень быстро среагировало на распространяющийся в мире вирус и успело закрыть границы до того, как пандемия стала угрозой для их граждан. Это решение помогло обезопасить население стран и оградить их от потенциальной опасности.Крупнейшие из государств, в которых коронавирус не распространился, являются Йемен, Северная Корея и Малави. При этом в Корейской Народной-Демократической Республике в карантин было оперативно помещено около 10 000 жителей, что помогло не допустить распространение вируса. Лидера же одного из самых закрытых государств мира Ким Чен Ына в срочном порядке вывезли из Пхеньяна.