Максим Виторган обнаружил себя на диване с искаженным лицом и высунутым языком после сериала “Колл-центр”

Максим Виторган настоятельно рекомендует к просмотру сериал “Колл-центр”. Он похвалил актерскую работу и режиссуру, отметив, что получивший проект точен в собственном жанре, накале сюжета и кастинге. Артист признался, что ему было сложно “войти” в сериал, и он уже подумывал над словосочетанием “жанровое кино”, но неожиданно он “обнаружил себя на диване, поджавши ноги, с искаженным лицом, высунутым языком и держа руками собственную голову, чтобы она не отвалилась из-за перекатывающихся внутри шариков”.Виторган обратился к коллегам Алексею Чупову и Наталье Меркуловой, чтобы они раскрыли ему сюжет второго сезона, пока он не потерял самоконтроль. Свою публикацию актер дополнил собственной фотографией, для которой он позирует с голым торсом. Из-за раскрасневшегося цвета кожи поклонники в комментариях предположили, что этот снимок сделан в сауне.