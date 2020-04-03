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Максим Виторган обнаружил себя на диване с искаженным лицом и высунутым языком после сериала “Колл-центр”

Максим Виторган поделился впечатлениями после просмотра сериала “Колл-центр” с подписчиками в Instagram. Актер признался, что во время знакомства с этим психологическим триллером он “обнаружил себя на диване с искаженным лицом и высунутым языком”.

Максим Виторган настоятельно рекомендует к просмотру сериал “Колл-центр”. Он похвалил актерскую работу и режиссуру, отметив, что получивший проект точен в собственном жанре, накале сюжета и кастинге. Артист признался, что ему было сложно “войти” в сериал, и он уже подумывал над словосочетанием “жанровое кино”, но неожиданно он “обнаружил себя на диване, поджавши ноги, с искаженным лицом, высунутым языком и держа руками собственную голову, чтобы она не отвалилась из-за перекатывающихся внутри шариков”.

Виторган обратился к коллегам Алексею Чупову и Наталье Меркуловой, чтобы они раскрыли ему сюжет второго сезона, пока он не потерял самоконтроль. Свою публикацию актер дополнил собственной фотографией, для которой он позирует с голым торсом. Из-за раскрасневшегося цвета кожи поклонники в комментариях предположили, что этот снимок сделан в сауне.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:29

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