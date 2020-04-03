В России начали продажи кроссовера Hyundai Palisade





Объявления о продаже появились для жителей Петербурга, а также Москвы и области. Модели можно купить за 4,3 либо 4,8 млн рублей у различных продавцов. Еще одна модель с пробегом в 4,6 тысячи км предлагается к покупке за 3,7 млн рублей.Hyundai Palisade пока не имеет официального разрешения на торговлю в ДЦ, поэтому для регистрации транспортного средства необходимо оформить СБКТС. На данный момент на модель предоставлены только 2 соответствующих документа. Оба авто пребывают на учете ГИБДД. Третий экземпляр должен в скором времени пройти соответствующие процедуры.