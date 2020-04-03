Индийские учёные нашли растение, способное бороться с онкологией





В процессе опыта учёные установили, что экстракт Антоцефалуса в сочетании с определёнными красителями способен уничтожить раковые клетки. Вытяжка из растения меняется, если воздействовать на неё инфракрасным излучением – происходит регенерация клеток, активируются вещества, благодаря которым можно бороться с недугом. Выяснилось, что экстракт уже проверили на здоровых и поражённых опухолью клетках, и во время эксперимента он уничтожал лишь больные клеточные линии.Тестирование проводили на грызунах, и сейчас решается вопрос о том, чтобы провести подобное исследование на людях. В случае, если лечение даст положительные результаты, это сделает возможным создание уникального препарата, способного бороться с раком на любой стадии.