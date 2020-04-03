Три недели самоизоляции. Рустам Солнцев пытался заняться сексом через скайп





Как сказал блогер, кто-то из друзей скинул ему в Whatsapp юмористический снимок, якобы в период карантина у мужчин первым делом заканчивается сперма. Затем Рустам Солнцев прочел в новостях, что за счет вынужденных каникул в России внезапно увеличились продажи не только часто употребляемых продуктов, но и презервативов. Тем не менее звезда «Дома-2» серьезно относится к данной ситуации, поскольку его нельзя отнести ни к первой, ни ко второй категории людей. Участник реалити-шоу живет один в большой квартире, а из-за самоизоляции интимная жизнь у него отсутствует на протяжении 3-х недель., - откровенно заявил шоумен.Также Солнцев рассказал, что сейчас ему некуда выплеснуть сексуальную энергию, ведь даже в гости никого нельзя пригласить. Находясь на карантине, знаменитость смотрит фильмы, флиртует с девушками в соцсетях. Более того, он пытался заняться виртуальным сексом посредством скайпа, однако этот вариант мужчине не подошел.Когда шоумен узнал, что будет сидеть дома еще до конца апреля, то «просто взвыл». Кроме этого, он посетовал на то, что магазины для взрослых теперь закрыты и нет возможности купить себе игрушку для снятия напряжения.