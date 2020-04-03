Мультики и гимнастика: Лера Кудрявцева продемонстрировала, чем занимается ее дочь в период карантина





Лера Кудрявцева в период карантина находит развлечения для своей полуторагодовалой дочери. Телеведущая позволяет наследнице смотреть советские мультики, под песни которых девочка с радостью танцует. Наиболее интересным для Маши стал мультфильм про Винни-Пуха, а любимой песенкой – композиция из «Кота Леопольда». Кроме мультипликационных персонажей, дочь избранницы хоккеиста Игоря Макарова любит заниматься гимнастикой.В своем микроблоге Кудрявцева показала, как ее наследница может тянуть ножку подобно балерине. Выполнение всех упражнений осуществляется под присмотром звездной мамы, которая за кадром просит дочь продемонстрировать определенные движения и хвалит ее за их исполнение.