Мультики и гимнастика: Лера Кудрявцева продемонстрировала, чем занимается ее дочь в период карантина
48-летняя Лера Кудрявцева на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовала видеоролик, на котором запечатлена ее дочь Маша во время просмотра мультиков. Любимым героем наследницы телеведущей является Винни-Пух.
Лера Кудрявцева в период карантина находит развлечения для своей полуторагодовалой дочери. Телеведущая позволяет наследнице смотреть советские мультики, под песни которых девочка с радостью танцует. Наиболее интересным для Маши стал мультфильм про Винни-Пуха, а любимой песенкой – композиция из «Кота Леопольда». Кроме мультипликационных персонажей, дочь избранницы хоккеиста Игоря Макарова любит заниматься гимнастикой.
В своем микроблоге Кудрявцева показала, как ее наследница может тянуть ножку подобно балерине. Выполнение всех упражнений осуществляется под присмотром звездной мамы, которая за кадром просит дочь продемонстрировать определенные движения и хвалит ее за их исполнение.
Лера Кудрявцева в период карантина находит развлечения для своей полуторагодовалой дочери. Телеведущая позволяет наследнице смотреть советские мультики, под песни которых девочка с радостью танцует. Наиболее интересным для Маши стал мультфильм про Винни-Пуха, а любимой песенкой – композиция из «Кота Леопольда». Кроме мультипликационных персонажей, дочь избранницы хоккеиста Игоря Макарова любит заниматься гимнастикой.
В своем микроблоге Кудрявцева показала, как ее наследница может тянуть ножку подобно балерине. Выполнение всех упражнений осуществляется под присмотром звездной мамы, которая за кадром просит дочь продемонстрировать определенные движения и хвалит ее за их исполнение.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:47