Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин стал отцом в третий раз

В браке с нынешней женой Дмитрий Пескова, который завершился расставанием в 2010 году, у отечественного спортсмена появилась старшая наследница Александра Жулина. Спустя год после год после разрыва с бывшей деятель связал себя узами брака с Михайловой, родившей ему дочь в 2013. Спортсмен сообщил о рождении третьей наследницы в своем микроблоге 3 апреля. Жулин указал, что ему самому с трудом верится, а также поблагодарил свою спутницу за “сказочную девочку”. В хэштегах фигурист признался, что “дети - это счастье”, а с этим согласились в комментариях многочисленные подписчики.С пополнением в семье Александра Жулина поздравили артист Игорь Николаев, певица Анна Семенович, Юлианна Караулова, Светлана Светикова и его бывшая супруга Татьяна Навка. Фигуристка поздравила экс-мужа с рождением дочери, отметив, что они с наследницей ожидали брата.