Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут людям скучать во время карантина
Многие люди в разгар пандемии ищут способы, как себя развлечь и скоротать время. Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут скучать во время карантина.
Для того, чтобы мозг не сильно расслаблялся во время карантина, эксперты предлагают держать его в тонусе. Например, можно решат судоку, кроссворды или головоломки. Также в Сети можно играть с друзьями в карточные игры в режиме реального времени.
Самоизоляция – время для того, чтобы изучить новый язык. Часто из-за постоянной занятости у людей не хватает на это внутренних ресурсов. Поэтому настал момент, когда можно воплотить давнюю мечту. Творческие люди могут с помощью приложения, которое выпустили разработчики Moog Music, попробовать свои силы в создании музыки.
С друзьями можно создать собственный книжный клуб и договориться каждую неделю обсуждать прочитанную книгу. В интернете есть множество аудио- и электронных книг, а также настало время разобраться с домашней библиотекой. Но, не следует забывать и о физической активности. В микроблоге Instagram известные тренеры по фитнесу проводят прямые эфиры, поэтому к ним можно без проблем присоединиться.
Для того, чтобы мозг не сильно расслаблялся во время карантина, эксперты предлагают держать его в тонусе. Например, можно решат судоку, кроссворды или головоломки. Также в Сети можно играть с друзьями в карточные игры в режиме реального времени.
Самоизоляция – время для того, чтобы изучить новый язык. Часто из-за постоянной занятости у людей не хватает на это внутренних ресурсов. Поэтому настал момент, когда можно воплотить давнюю мечту. Творческие люди могут с помощью приложения, которое выпустили разработчики Moog Music, попробовать свои силы в создании музыки.
С друзьями можно создать собственный книжный клуб и договориться каждую неделю обсуждать прочитанную книгу. В интернете есть множество аудио- и электронных книг, а также настало время разобраться с домашней библиотекой. Но, не следует забывать и о физической активности. В микроблоге Instagram известные тренеры по фитнесу проводят прямые эфиры, поэтому к ним можно без проблем присоединиться.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:19