АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут людям скучать во время карантина

Многие люди в разгар пандемии ищут способы, как себя развлечь и скоротать время. Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут скучать во время карантина.

Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут людям скучать во время карантина


Для того, чтобы мозг не сильно расслаблялся во время карантина, эксперты предлагают держать его в тонусе. Например, можно решат судоку, кроссворды или головоломки. Также в Сети можно играть с друзьями в карточные игры в режиме реального времени.

Самоизоляция – время для того, чтобы изучить новый язык. Часто из-за постоянной занятости у людей не хватает на это внутренних ресурсов. Поэтому настал момент, когда можно воплотить давнюю мечту. Творческие люди могут с помощью приложения, которое выпустили разработчики Moog Music, попробовать свои силы в создании музыки.

С друзьями можно создать собственный книжный клуб и договориться каждую неделю обсуждать прочитанную книгу. В интернете есть множество аудио- и электронных книг, а также настало время разобраться с домашней библиотекой. Но, не следует забывать и о физической активности. В микроблоге Instagram известные тренеры по фитнесу проводят прямые эфиры, поэтому к ним можно без проблем присоединиться.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Дом-2»: Балинская вступилась за Безуса, предавшего…
Татьяна Лазарева рассказала о своем состоянии после сложной…
Лидер Uma2rman Владимир Кристовский стал отцом в шестой…
СМИ: Певица Алекса увела нового парня у беременной…
В России начали продажи кроссовера Hyundai…
Три недели самоизоляции. Рустам Солнцев пытался заняться сексом через…
В Подмосковье 13 человек выздоровели после…
Мультики и гимнастика: Лера Кудрявцева продемонстрировала, чем занимается ее дочь в период…
Ольга Бузова во время самоизоляции сняла клип на песню «Давай останемся…
Индийские учёные нашли растение, способное бороться с…
Максим Виторган обнаружил себя на диване с искаженным лицом и высунутым языком после сериала…
Страны, где нет случаев заражения…
Ирина Шейк пожертвовала деньги пострадавшим из-за пандемии коронавируса…
Эксперты назвали пять новых хобби, которые не дадут людям скучать во время…
Наталья Штурм о карантине: «Все мы в подвешенном…
Экс-супруг Татьяны Навки Александр Жулин стал отцом в третий…
Nissan назвал 3 причины для отказа от вертикальных планшетов в салоне…
Внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров сделал экстремально короткую…
«Вам всем угодить невозможно»: Друзья поддержали потерявшую источники дохода…
Ученые разгадали 1400-летнюю загадку «красного знака» в небе над…
Светлана Лобода кардинально изменила внешний вид на…
Смартфон 2020 iPhone SE могут представить 3…
Сергей Светлаков назвал находящихся на карантине россиян "людьми с ограниченными…
Премьер РФ Мишустин рассказал о продолжении распространения…
Наталья Подольская вслед за Аленой Красновой решила навести порядок на дачном…
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко предупредил об опасных осложнениях при…
Врачи рассказали о продуктах, усугубляющих…
«Это постыдно»: Милош Бикович рассказал Ксении Собчак о сексе без…
Просмотреть все новости