Nissan назвал 3 причины для отказа от вертикальных планшетов в салоне авто





Информация будет показываться в области, которая ближе к линии взгляда человека за рулём. При движении глаза водителя двигаются, а взгляд перемещается именно в горизонтальной плоскости для получения большей информации о ситуации на дороге. Положительным примером называется решение в интерьере концепта Nissan Ariya. В этом авто ситуация организована таким образом, чтобы важные данные показывались в области размещения приборной панели. При этом данные от системы мультимедиа и прочих вспомогательных систем второго эшелона значимости выводились на центральном экране.Немаловажным доводом считается и дизайн. Представители японского бренда считают, что горизонтальное ориентирование планшета в салоне авто выглядит более привлекательно и достаточно хорошо вписывается в оформление современного транспорта.