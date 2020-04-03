Наталья Штурм о карантине: «Все мы в подвешенном состоянии»

Артистка призналась, что вынужденная самоизоляция повлияла на ее планы на весну. По словам Натальи Штурм, она очень динамичный и активный человек, поэтому сидеть дома для нее – испытание. У исполнительницы были регулярные тренировки в зале. Дома она тоже занимается, но настроение совершенно не то. Кроме этого, нет снарядов, которые бы помогали растягивать спину. Наталья Штурм пояснила, что для нее такие упражнения были спасением.В апреле певица обычно уезжала из Москвы в Испанию или Болгарию, чтобы подышать свежим воздухом. Теперь это невозможно, так как коронавирусная инфекция распространилась практически по всему миру.Наталья Штурм на карантине уже успела пересмотреть все фильмы, которые планировала. Певица рассказала, что телевидение все равно работает и ее приглашают на съемки, но она старается лишний раз не выходить из дома. Дочь артистки живет с семьей за границей в своем доме, поэтому им придерживаться карантина немного легче.По поводу Льва Лещенко знаменитость отметила, что ее коллеге уже значительно лучше и его скоро выпишут. Наталья Штурм не понимает всеобщего возмущения по поводу того, что артист мог заразить многих звездных коллег. По ее словам, после перелета певец мог списать свое недомогание на усталость или возраст. Тем более, на дне рождении Аллы Крутой было много людей, и непонятно, кто уже был заражен на тот момент.