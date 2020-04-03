Смартфон 2020 iPhone SE могут представить 3 апреля





Единственным отличием должен стать год выпуска. Новинка может получить название 2020 iPhone SE. Первоначально Apple обозначала как iPhone SE смартфон с диагональю 4 дюйма. Устройство использовало корпус аналогичный модели iPhone 5s, но при этом имела процессор от версии 6s.По распространённым в интернете сведениям, 2020 iPhone SE появится на прилавках магазинов в корпусах белого и черного цвета. Помимо этого ожидается появление версии красного оттенка в составе программы RED, нацеленной на противостояние ВИЧ в государствах Африки. Среди 2020 iPhone SE спецификации, по неподтвержденным данным, получат внутренний накопитель ёмкостью 64, 128 либо 256 Гб.В качестве процессора использован чип Apple A13, которым оснащены смартфоны Apple 11 поколения. Новая версия iPhone SE должна понравиться собственникам iPhone 6. Последние больше не смогут получать ключевые обновлений ПО, поэтому задумываются о замене своих устройств.