Автодилеры просят добавить их в список пострадавших от COVID-2019 отраслей





Суммарно в отрасли работают свыше 300 тысяч человек. Теперь автодилеры могут не иметь возможности предоставлять зарплату, как и допмеры в рамках соцобеспечения. Это же относится к банковским займам и невозможности вести коммерческую деятельность.Ранее автодилеры подали обращение к главе правительства РФ с просьбой представить им разрешение на ведение срочных работ в сфере техобслуживания. Помимо этого они рассчитывают на продолжение продаж запчастей и авто в режиме онлайн.