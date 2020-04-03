Автодилеры просят добавить их в список пострадавших от COVID-2019 отраслей
Автодилеры просят внести их в перечень отраслей, которые пострадали от распространения в мире COVID-2019. В своём обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину представители профильной ассоциации отметили, что многие офисы продажи и обслуживания транспортных средств приостановили собственную деятельность после указа президента о карантинных мерах.
Суммарно в отрасли работают свыше 300 тысяч человек. Теперь автодилеры могут не иметь возможности предоставлять зарплату, как и допмеры в рамках соцобеспечения. Это же относится к банковским займам и невозможности вести коммерческую деятельность.
Ранее автодилеры подали обращение к главе правительства РФ с просьбой представить им разрешение на ведение срочных работ в сфере техобслуживания. Помимо этого они рассчитывают на продолжение продаж запчастей и авто в режиме онлайн.
Суммарно в отрасли работают свыше 300 тысяч человек. Теперь автодилеры могут не иметь возможности предоставлять зарплату, как и допмеры в рамках соцобеспечения. Это же относится к банковским займам и невозможности вести коммерческую деятельность.
Ранее автодилеры подали обращение к главе правительства РФ с просьбой представить им разрешение на ведение срочных работ в сфере техобслуживания. Помимо этого они рассчитывают на продолжение продаж запчастей и авто в режиме онлайн.
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:36