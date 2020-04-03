Появилась информация о современном роботизированном комплексе УРАН-14





Контролирующему лицу не требуется пребывать в самой кабине, поэтому нет опасности для жизни при выполнении сложных процедур с помощью техники. Комплекс создан на базе модели MVF-5, которая была приобретена РФ с правами на серийный выпуск.Инженеры отечественных компаний провели большое множество различных модификаций, которые позволили приспособить робота к разного рода сложным техногенным ситуациям. Помимо этого, почти все иностранные детали в составе УРАН-14 заменили отечественными продуктами. Единица техники имеет возможность перевозить порядка 2 т воды и до 600 л пены.