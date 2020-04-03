Итальянский дизайнер Серджио Росси ушёл из жизни вследствие коронавируса

Как передают итальянские СМИ, не так давно Серджио Росси был доставлен в одно из медицинских учреждений итальянского города Чезена. Врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. На протяжении длительного времени состояние знаменитости оставалось стабильным, однако после резко ухудшилось. 3 апреля стало известно о том, что 85-летний дизайнер ушёл из жизни.Легенда индустрии моды появился на свет в 1935 году в семье сапожника. В 1951 году он основал одноимённую компанию Sergio Rossi, которая помимо женской обуви также производит ограниченный ассортимент сумок и других аксессуаров. Бренд славится своим мастерством и изящными конструкциями. В конце 1990-х годов Серджио Росси продал 70% акций компании фирме PPR Luxury Division приблизительно за 96 миллионов долларов, а после распрощался и с оставшимися 30%.