Дональд Трамп назвал помощь России “приятным жестом” со стороны Владимира Путина





Как отметил Дональд Трамп, он оказался приятно удивлен предложением Владимира Путина, и при этом ему нет дела до пропаганды. Американский лидер отметил, что принял много отличающегося высоким качеством медоборудования от России, благодаря чему станет возможным сохранить большое количество жизней. Именно поэтому глава США не стал отказываться от помощи.Как известно, самолет с необходимыми в условиях пандемии очками, респираторами, масками и средствами для проведения дезинфицирующих мер прибыл в Нью-Йорк в среду. По словам Дмитрия Пескова, президент России надеется на ответную помощь в случае необходимости, когда американское производство наладит обороты.