«Эта свобода дорогого стоит»: Елена Проклова не жалеет о разводе с Андреем Тришиным





Супруги развелись после 30-ти лет брака, за это время у них родилась дочь Полина. Сейчас наследнице Елены Прокловой 25 лет, однако она не спешит выходить замуж. Звездная мать не торопит девушку, поскольку уверена, что все сложится в подходящее время. Как отметила знаменитость, она не жалеет о разводе с последним избранником. При этом они до сих пор общаются и, более того, Андрей Тришин помогает экс-жене, когда она об этом просит. Также артистка и бизнесмен до сих пор живут в одном доме, где он занимает 3-й этаж. Представительница шоу-бизнеса добавила: отношения с бывшим мужем изменились после расторжения брака. Сейчас звезда не считает, что они с предпринимателем что-то должны друг другу.По словам Прокловой, она может точно определить, изменял ли ей Тришин ранее или нет. Что касается нынешней интимной жизни бизнесмена, он прибегает к услугам «профильных женщин», но актрису это не беспокоит. Как сказала звезда, она бы не смогла спать с мужчиной без большой любви.