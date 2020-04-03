АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Эта свобода дорогого стоит»: Елена Проклова не жалеет о разводе с Андреем Тришиным

Елена Проклова рассказала журналистам, что не жалеет о разводе с Андреем Тришиным. По словам актрисы, им удалось сохранить дружеские отношения.
«Эта свобода дорогого стоит»: Елена Проклова не жалеет о разводе с Андреем Тришиным

Супруги развелись после 30-ти лет брака, за это время у них родилась дочь Полина. Сейчас наследнице Елены Прокловой 25 лет, однако она не спешит выходить замуж. Звездная мать не торопит девушку, поскольку уверена, что все сложится в подходящее время. Как отметила знаменитость, она не жалеет о разводе с последним избранником. При этом они до сих пор общаются и, более того, Андрей Тришин помогает экс-жене, когда она об этом просит. Также артистка и бизнесмен до сих пор живут в одном доме, где он занимает 3-й этаж. Представительница шоу-бизнеса добавила: отношения с бывшим мужем изменились после расторжения брака. Сейчас звезда не считает, что они с предпринимателем что-то должны друг другу.

По словам Прокловой, она может точно определить, изменял ли ей Тришин ранее или нет. Что касается нынешней интимной жизни бизнесмена, он прибегает к услугам «профильных женщин», но актрису это не беспокоит. Как сказала звезда, она бы не смогла спать с мужчиной без большой любви.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дональд Трамп назвал помощь России “приятным жестом” со стороны Владимира…
«Эта свобода дорогого стоит»: Елена Проклова не жалеет о разводе с Андреем…
Малышева назвала продукты, укрепляющие иммунитет во время вспышки…
Малахов и Борисов готовы заплатить за появление Оксаны Самойловой в эфире больше миллиона…
Эдгард Запашный продолжает ездить на работу даже в условиях…
Вирусолог Виктор Зуев озвучил условия снижения распространения коронавируса в…
Татьяна Лазарева вышла на связь с поклонниками после…
Ученые обнаружили новые гены, определяющие черты лица…
Угроза летального исхода стала для Юлии Пересильд весомым аргументом для…
Дмитрий Шепелев после ухода из программы «На самом деле» вышел на новую…
«У меня нет работы»: Лика Стар 25 дней не покидает свой дом в Италии из-за…
Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров назвал «основную цель»…
Виктория Боня раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами…
В Великобритании археологи обнаружили редкие артефакты Римской…
Уроки балета: Виктор Дробыш показал поклонникам свое новое «карантинное»…
Психолог рассказал о влиянии домашних животных на психику людей, находящихся в…
Ирина Пегова показала стройные ноги в лосинах с космическим принтом во время посещения тренажерного…
В России с 1 апреля вводят новые дорожные знаки и синюю…
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период…
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах…
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую…
Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный…
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их…
Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта…
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за…
Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на…
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с…
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период…
Просмотреть все новости