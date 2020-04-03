Малахов и Борисов готовы заплатить за появление Оксаны Самойловой в эфире больше миллиона рублей

В течение последнего месяца поклонники Джигана и Оксаны Самойловой с волнением наблюдают за тем, что происходит в звездной семье. За это время стало понятно, что Instagram-аккаунт матери четверых детей демонстрировал лишь одну сторону медали, проблемы же всегда оставались за кадром. Однако в последнее время их накопилось так много, что скрывать происходящее стало просто невозможно. К тому же сам Джиган не слишком волновался об имидже семьи, публикуя неоднозначные посты в соцсеть.В итоге поведение супруга вынудило Оксану Самойлову решиться на радикальные меры и сообщить поклонникам о намерении развестись с рэпером. Пока многодетная мать заявила об этом только на своей странице в Instagram, однако новость стала настолько резонансной, что теперь многие телеканалы изъявили желание пригласить знаменитость для участия в ток-шоу. При этом за появление Самойловой на экране такие известные телеведущие, как Дмитрий Борисов и Андрей Малахов готовы очень щедро заплатить. Первый предлагает вознаграждение в размере 1,3 миллиона рублей, а второй – 1,4 миллиона.При этом за интервью Джигана создатели телешоу не готовы дать больше миллиона рублей. Пока ни сам рэпер, ни его все еще официальная супруга на подобные предложения не отреагировали, но поклонники надеются, что неплохой заработок все-таки мотивирует их появится на телевидении и ответить на волнующие публику вопросы.