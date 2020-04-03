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Татьяна Лазарева вышла на связь с поклонниками после операции

Татьяна Лазарева в своем микроблоге Instagram вышла на связь после того, как ей сделали операцию по удалению камня из почки. Актриса выразила слова благодарности фолловерам, которые ее поддерживали и призналась, что в трудные минуты перечитывала комментарии.

Татьяна Лазарева вышла на связь с поклонниками после операции


По словам Татьяны Лазаревой, врачи раздробили камень, который начал движение и вызвал у артистки сильный приступ боли. Телеведущая сейчас находится в Испании, поэтому была доставлена в местную больницу. Татьяна Лазарева призналась, что ей было страшно перед неизвестностью, так как она не понимала местных медиков и не могла задать вопросы, которые ее интересовали. Кроме этого, сначала ее заверили, что на этаже нет больных коронавирусом. Уже после операции Татьяна Лазарева заметила, что в соседней палате появился новый пациент, к которому заходят только в спецодежде, а еду ставят возле двери и просят, чтобы он самостоятельно ее забрал.

После пережитой операции артистка сделала вывод, что это «мини вариант» того, что испытывает буквально каждый житель планеты. Поэтому она призвала помогать людям, которым еще хуже или страшнее из-за пандемии. Также Татьяна Лазарева попросила подписчиков ограничить контакты и общаться только с близкими людьми. Если есть возможность задать интересующие вопросы о коронавирусе компетентным людям, то необходимо это обязательно делать. В случае необходимости уже в голове уже будет четкий механизм действий.

Испанские врачи будут наблюдать за Татьяной Лазаревой после операции, и если все будет хорошо, то через несколько дней ее отпустят домой. Актриса призвала поклонников не паниковать и ничего не бояться. Она советует осознать, что быстро ситуация с пандемией не закончится, а разрушающие эмоции никак не помогут правильному настрою.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:57

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