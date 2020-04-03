Эдгард Запашный продолжает ездить на работу даже в условиях запрета

Эдгард Запашный оказался удивлен продлением нетрудовых дней, поскольку он считал, что карантин затянется максимум до 14 апреля. При этом россиян попросили о самоизоляции до конца месяца. Однако он считает, что это полумеры, поскольку транспорт и метро работают, а также не запрещены стройки. При этом многие граждане рискуют получить штраф за простую прогулку по улице. Например, Эдгарду Запашному приходится приезжать в цирк, чтобы покормить животных и ухаживать за ними. Ради этого артист разработал план дежурств вместе со своим заместителем.Запашный также высказался о том, что цирку не хватает продовольствия, поскольку в прошлом еду для животных приносили посетители. Дрессировщик отметил, что здесь находятся около 30 лошадей, морские обитатели и хищники, поэтому сотрудники заботятся в первую очередь об обеспечении всех кормом.