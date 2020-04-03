Вирусолог Виктор Зуев озвучил условия снижения распространения коронавируса в РФ





Как считает доктор медицинских наук, границу на въезд необходимо полностью закрыть, ведь в Россию продолжают приезжать граждане, которых выгоняли из гостиниц и не пускали в аэропорты. Виктор Зуев добавил, что эти люди «болтались неизвестно где» и никто не знает, с кем они вступали в контакт. Также многие покидали родину в разгар вспышки коронавируса, несмотря на предупреждения власти. По мнению эксперта, карантин является положительной мерой для борьбы с недугом. Вот только, чтобы эти условия начали приносить результат, нужно перестать впускать народ в РФ, добавил вирусолог.В марте многие регионы страны объявили режим самоизоляции, согласно которому на улицу можно выходить лишь при крайней необходимости. Также президент Владимир Путин объявил нерабочую неделю, однако спустя некоторое время решил продлить карантин до конца апреля.По словам Анатолия Альштейна, пик заражения коронавирусом в РФ наступит через месяц или немного позже. Специалист считает, что в стране распространение болезни происходит медленно.