Ученые обнаружили новые гены, определяющие черты лица человека





В предыдущих исследованиях генетики пытались выявить точные гены, которые оказывают воздействие на формирование черт лица, с помощью отбора селективных особенностей. Например, сначала подсчитывалось расстояние, имеющееся между глазами, и ширина рта, а потом прослеживалась взаимосвязь между этими качествами и генами. Однако новая методика заключается в технологии модулярного разделения.Руководитель проекта, Питер Клаес, представляющий KU Leuven, отметил, что в ходе работы специалисты разделили 3D-изображения лиц, а также образцы ДНК их владельцев, чтобы более точно определить взаимосвязь между ними. В результате проведенного исследования ученым удалось выявить 15 новых генов, которые соединяются в так называемые геномные локусы. Последние проявляют активность еще до рождения ребенка, а также могут меняться, что зависит прежде всего от рецессивно-доминантного характера развития.Таким образом экспертам удалось найти 7 новых генов, ответственных за форму носа. В дальнейшем эти знания могут применяться в антропологии, а также в сфере криминалистики.