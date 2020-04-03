АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Ученые обнаружили новые гены, определяющие черты лица человека

Бельгийские ученые совместно с коллегами из США обнаружили новые гены, которые способны определять черты лица человека. Результаты соответствующего исследования были опубликованы в издании Nature Genetics.

В предыдущих исследованиях генетики пытались выявить точные гены, которые оказывают воздействие на формирование черт лица, с помощью отбора селективных особенностей. Например, сначала подсчитывалось расстояние, имеющееся между глазами, и ширина рта, а потом прослеживалась взаимосвязь между этими качествами и генами. Однако новая методика заключается в технологии модулярного разделения.

Руководитель проекта, Питер Клаес, представляющий KU Leuven, отметил, что в ходе работы специалисты разделили 3D-изображения лиц, а также образцы ДНК их владельцев, чтобы более точно определить взаимосвязь между ними. В результате проведенного исследования ученым удалось выявить 15 новых генов, которые соединяются в так называемые геномные локусы. Последние проявляют активность еще до рождения ребенка, а также могут меняться, что зависит прежде всего от рецессивно-доминантного характера развития.

Таким образом экспертам удалось найти 7 новых генов, ответственных за форму носа. В дальнейшем эти знания могут применяться в антропологии, а также в сфере криминалистики.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дональд Трамп назвал помощь России “приятным жестом” со стороны Владимира…
«Эта свобода дорогого стоит»: Елена Проклова не жалеет о разводе с Андреем…
Малышева назвала продукты, укрепляющие иммунитет во время вспышки…
Малахов и Борисов готовы заплатить за появление Оксаны Самойловой в эфире больше миллиона…
Эдгард Запашный продолжает ездить на работу даже в условиях…
Вирусолог Виктор Зуев озвучил условия снижения распространения коронавируса в…
Татьяна Лазарева вышла на связь с поклонниками после…
Ученые обнаружили новые гены, определяющие черты лица…
Угроза летального исхода стала для Юлии Пересильд весомым аргументом для…
Дмитрий Шепелев после ухода из программы «На самом деле» вышел на новую…
«У меня нет работы»: Лика Стар 25 дней не покидает свой дом в Италии из-за…
Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров назвал «основную цель»…
Виктория Боня раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами…
В Великобритании археологи обнаружили редкие артефакты Римской…
Уроки балета: Виктор Дробыш показал поклонникам свое новое «карантинное»…
Психолог рассказал о влиянии домашних животных на психику людей, находящихся в…
Ирина Пегова показала стройные ноги в лосинах с космическим принтом во время посещения тренажерного…
В России с 1 апреля вводят новые дорожные знаки и синюю…
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период…
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах…
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую…
Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный…
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их…
Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта…
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за…
Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на…
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с…
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период…
Просмотреть все новости