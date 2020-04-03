Угроза летального исхода стала для Юлии Пересильд весомым аргументом для госпитализации
Актриса рассчитывала, что сможет перенести болезнь на ногах, однако медики были иного мнения. Мотивировать Юлию Пересильд согласиться на госпитализацию помогла только угроза летального исхода.
35-летняя звезда отечественного кино Юлия Пересильд имела возможность на собственном опыте убедиться, что здоровье является самой большой ценностью в жизни. После одного показательного случая, когда знаменитость не на шутку испугалась за свою жизнь, ее система приоритетов кардинально изменилась.
Инцидент имел место во время закрытия сезона в Театре Наций, где служит Пересильд. Работы тогда было много, и актриса, даже почувствовав недомогание, продолжала выполнять свои обязанности без оглядки на ухудшающееся самочувствие. В итоге, когда температура поднялась до 40⁰С, знаменитость все-таки решила обратиться за помощью к медикам. Последние поставили Юлии Пересильд диагноз - пиелонефрит и настойчиво рекомендовали госпитализацию.
Актриса не хотела подводить коллег и не планировала соглашаться на двухнедельное лечение в стационаре, пока врачи не попросили ее написать заявление о том, что в случае летального исхода близкие звезды кино не будут иметь к ним никаких претензий. Факт того, что заболевание несет реальную угрозу жизни отрезвил Пересильд, после чего знаменитость приняла решение лечь в больницу.
35-летняя звезда отечественного кино Юлия Пересильд имела возможность на собственном опыте убедиться, что здоровье является самой большой ценностью в жизни. После одного показательного случая, когда знаменитость не на шутку испугалась за свою жизнь, ее система приоритетов кардинально изменилась.
Инцидент имел место во время закрытия сезона в Театре Наций, где служит Пересильд. Работы тогда было много, и актриса, даже почувствовав недомогание, продолжала выполнять свои обязанности без оглядки на ухудшающееся самочувствие. В итоге, когда температура поднялась до 40⁰С, знаменитость все-таки решила обратиться за помощью к медикам. Последние поставили Юлии Пересильд диагноз - пиелонефрит и настойчиво рекомендовали госпитализацию.
Актриса не хотела подводить коллег и не планировала соглашаться на двухнедельное лечение в стационаре, пока врачи не попросили ее написать заявление о том, что в случае летального исхода близкие звезды кино не будут иметь к ним никаких претензий. Факт того, что заболевание несет реальную угрозу жизни отрезвил Пересильд, после чего знаменитость приняла решение лечь в больницу.
Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:45