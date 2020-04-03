Угроза летального исхода стала для Юлии Пересильд весомым аргументом для госпитализации

35-летняя звезда отечественного кино Юлия Пересильд имела возможность на собственном опыте убедиться, что здоровье является самой большой ценностью в жизни. После одного показательного случая, когда знаменитость не на шутку испугалась за свою жизнь, ее система приоритетов кардинально изменилась.Инцидент имел место во время закрытия сезона в Театре Наций, где служит Пересильд. Работы тогда было много, и актриса, даже почувствовав недомогание, продолжала выполнять свои обязанности без оглядки на ухудшающееся самочувствие. В итоге, когда температура поднялась до 40⁰С, знаменитость все-таки решила обратиться за помощью к медикам. Последние поставили Юлии Пересильд диагноз - пиелонефрит и настойчиво рекомендовали госпитализацию.Актриса не хотела подводить коллег и не планировала соглашаться на двухнедельное лечение в стационаре, пока врачи не попросили ее написать заявление о том, что в случае летального исхода близкие звезды кино не будут иметь к ним никаких претензий. Факт того, что заболевание несет реальную угрозу жизни отрезвил Пересильд, после чего знаменитость приняла решение лечь в больницу.