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Дмитрий Шепелев после ухода из программы «На самом деле» вышел на новую работу

В своем микроблоге Instagram Дмитрий Шепелев опубликовал фото, сделанное в студии. Телеведущий после ухода из программы «На самом деле» вышел на новую работу, но пока не раскрывает ни название проекта, ни канал, который его пригласил.

Дмитрий Шепелев после ухода из программы «На самом деле» вышел на новую работу


Несмотря на то, что в стране карантин, во время съемок программы в студии присутствовали зрители. Перед тем, как начать работу, всем участникам измерили температуру. Пилотные выпуски нового развлекательно-познавательного шоу Дмитрия Шепелева посмотрит руководство канала. После этого будет принято решение, запускать проект в эфир или нет. Гражданский супруг покойной Жанны Фриске пока не «раскрывает карты», но известно, что в этом телепроекте не будет интриг и скандалов. Телеведущему предстоит раскрывать интересных собеседников, которые могут поделиться со зрителями своим богатым опытом.

После того, как Дмитрий Шепелев ушел из программы «На самом деле», которая выходит на Первом канале, его место занял Тимур Еремеев. Пару лет назад новому ведущему удалось доказать всем россиянам, что он на самом деле сын легендарного актера Спартака Мишулина.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:37

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