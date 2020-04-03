«У меня нет работы»: Лика Стар 25 дней не покидает свой дом в Италии из-за карантина

По словам звезды шоу-бизнеса, правительство страны планирует выплатить после пандемии коронавируса по 600 евро жителям, однако эти деньги получат не все категории. Как отметила Лика Стар, она в курсе, что в РФ карантин продлен до конца апреля. Тем не менее артистка призвала своих поклонников и общественность не волноваться и придерживаться правил самоизоляции. Знаменитость также добавила, что в Италии многие люди остались без своего бизнеса и работы. При этом артистка заявила, что в этом государстве никто не кормит граждан бесплатно за счет сложной ситуации, как привыкли считать многие.Лика Стар вот уже 25 дней находится в своем доме, а недавно она получила счет за свет в размере 290 евро. Исполнительница пожаловалась, что сейчас находится без работы и неизвестно, когда она появится. Певица считает, что в этот период люди должны объединиться. Кроме того, сложившиеся обстоятельства покажут, кто есть кто на самом деле. Как сказала любимица публики, лишь взаимопомощь и организованность помогут пережить происходящее, не потеряв себя.Артистка часто приезжает в Россию с концертами. Некоторое время назад она посетила передачу «Судьба человека», в студии которой поделилась подробностями отношений прошлых лет.