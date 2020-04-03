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Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров назвал «основную цель» коронавируса

Главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров объяснил, какую «основную цель» преследует коронавирус. По словам эксперта, заключается она отнюдь не в умерщвлении как можно большего числа людей.

Основная задача, которую преследует коронавирусная инфекция, состоит в репродукции. Для этого ей требуется пусть и ослабленный, но все же живой организм. Именно поэтому цели уничтожить как можно большее население планеты у COVID-19 нет.

По словам главного инфекциониста ФМБА, если бы вирус был нацелен на уничтожение жизни, то на Земле уже давно не было бы ни одного представителя фауны. При этом вирус, как отмечает Владимир Никифоров, все равно остается «злом», хоть и далеко не всегда несет в себе угрозу летального исхода.

Цель же коронавируса предполагает жизнь и размножение, в то время как угроза жизни носителя представляет опасность для него самого. Эксперт утверждает, что у COVID-19, как у всего живого есть основная задача – «продлить самого себя», поэтому ни о каком целенаправленном самоуничтожении посредством умерщвления человека, зараженного вирусом, речи не идет.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:24

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