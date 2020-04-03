Виктория Боня раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами красоты»

«У меня нет комплексов по поводу появления на публике без макияжа. Мне нравится, как я выгляжу на данный момент. Я из тех девушек, которые верят в естественную, природную, натуральную красоту Пока все обкалывают себя филлерами и ботоксом, мне нравится искать альтернативу в природе», — заявила знаменитость.





Виктория Боня заявляет о том, что теперь выбирает тонизирующие массажи лица. Также ведущая сообщила, что у неё есть замена филлерам и другим инъекциям, однако об этом станет известно через шесть месяцев.Виктория Боня утверждает, что не желает быть похожей на Алену Шишкову. Бывшая избранница рэпера Тимати предпочитает не скрывать, что постоянно посещает косметолога и прибегает к разным бьюти-процедурам. Телеведущая раскритиковала внешние данные Шишковой и отметила, модель в 27 лет не очень хорошо выглядит., — высказалась светская львица. Некоторые поклонники согласились с Викторией Боней, однако нашлись и те, кто решил вступиться за честь модели., - прокомментировали высказывание радиоведущей поклонники.