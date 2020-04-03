АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Виктория Боня раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами красоты»

Недавно Виктория Боня рассказала, что неудачный опыт заставил ее отказаться от косметологических процедур для сохранения молодости кожи. Звезда также раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами красоты».

Виктория Боня заявляет о том, что теперь выбирает тонизирующие массажи лица. Также ведущая сообщила, что у неё есть замена филлерам и другим инъекциям, однако об этом станет известно через шесть месяцев.
«У меня нет комплексов по поводу появления на публике без макияжа. Мне нравится, как я выгляжу на данный момент. Я из тех девушек, которые верят в естественную, природную, натуральную красоту Пока все обкалывают себя филлерами и ботоксом, мне нравится искать альтернативу в природе», — заявила знаменитость.

Виктория Боня утверждает, что не желает быть похожей на Алену Шишкову. Бывшая избранница рэпера Тимати предпочитает не скрывать, что постоянно посещает косметолога и прибегает к разным бьюти-процедурам. Телеведущая раскритиковала внешние данные Шишковой и отметила, модель в 27 лет не очень хорошо выглядит. «У Алены Шишковой раздутое лицо и неестественная мимика! Она совершенно не похожа на юную красавицу, которой раньше была», — высказалась светская львица. Некоторые поклонники согласились с Викторией Боней, однако нашлись и те, кто решил вступиться за честь модели. "Алена отлично выглядит", "Шишкова красавица и любая девочка хотела бы быть на неё похожа", - прокомментировали высказывание радиоведущей поклонники.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Боня раскритиковала Алену Шишкову за чрезмерное увлечение «уколами…
В Великобритании археологи обнаружили редкие артефакты Римской…
Уроки балета: Виктор Дробыш показал поклонникам свое новое «карантинное»…
Психолог рассказал о влиянии домашних животных на психику людей, находящихся в…
Ирина Пегова показала стройные ноги в лосинах с космическим принтом во время посещения тренажерного…
В России с 1 апреля вводят новые дорожные знаки и синюю…
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период…
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах…
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую…
Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный…
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их…
Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта…
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за…
Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на…
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с…
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период…
Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее…
Самые эпатажные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после…
Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в…
Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва…
Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами»…
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового…
Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти…
Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай…
На свалке под Костромой нашли тело убитого…
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время…
Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без…
Просмотреть все новости