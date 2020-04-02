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Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами» мужчиной

Участник телестройки «Дом-2» Никита Уманский признался, что не считает себя «заряженным деньгами» мужчиной. Кроме того, бизнесмен поделился информацией о том, какой доход ему приносит свое дело.

Никита Уманский никогда не скрывал, что за периметром телестройки у него есть стабильные источники дохода. Это стало известно в ходе интервью в Instagram-странице «Вопрос-ответ». Первый – это небольшая клининговая компания, а второй – онлайн-магазин по продаже металлоискателей. При этом Уманский отметил, что его фирма занимает одно из топовых мест по продажам в своей сфере.

Даже несмотря на наличие своего дела, участник телешоу не считает себя «заряженным деньгами» мужчиной, и признается, что дохода в 500 тысяч в месяц ему мало. Никита Уманский, как оказалось, привык тратить много денег, поэтому считает необходимым зарабатывать на свои нужды как минимум миллион ежемесячно.

По словам молодого человека, когда он жил вместе с возлюбленной, только на еду уходило только 70 тысяч рублей в месяц, а у него есть еще две машины, которые нужно обслуживать, да и помимо этого перечень расходов большой. Сейчас же Уманский несколько изменил приоритеты и начал по-максимуму вкладывать средства в развития бизнеса ради своего ребенка.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:19

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