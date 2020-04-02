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На свалке под Костромой нашли тело убитого младенца

В одном из районов Костромской области, прямо на территории полигона твердых коммунальных отходов было найдено тело предположительно убитого младенца. Как сообщает пресс-центр ГСУ СК РФ по региону, эксперты обнаружили на погибшем ребенка следы насилия.

Как сообщает следственное ведомство, эта находка была сделана вечером минувшей среды на территории одной из свалок, распложенных в районе 3-километровой отметки дороги между Степаново и Круссаново. «Найдено тело мертвого новорожденного младенца, девочки. При первичном осмотре на нем были выявлены следы насилия. Эксперты-криминалисты и следователи ГСУ СК Ф по области уже провели осмотр места происшествия, а также назначили проведение соответствующих судебных экспертиз», - говорится в сообщении Следкома.

Также отмечается, что по факту этого происшествия было открыто уголовное производство по части 2 статьи 105 с формулировкой «Убийство малолетнего». На данный момент сотрудники органов следствия работают над установлением обстоятельств совершения преступления и ведут розыск возможных подозреваемых.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:03

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