На свалке под Костромой нашли тело убитого младенца





Как сообщает следственное ведомство, эта находка была сделана вечером минувшей среды на территории одной из свалок, распложенных в районе 3-километровой отметки дороги между Степаново и Круссаново. «Найдено тело мертвого новорожденного младенца, девочки. При первичном осмотре на нем были выявлены следы насилия. Эксперты-криминалисты и следователи ГСУ СК Ф по области уже провели осмотр места происшествия, а также назначили проведение соответствующих судебных экспертиз», - говорится в сообщении Следкома.Также отмечается, что по факту этого происшествия было открыто уголовное производство по части 2 статьи 105 с формулировкой «Убийство малолетнего». На данный момент сотрудники органов следствия работают над установлением обстоятельств совершения преступления и ведут розыск возможных подозреваемых.