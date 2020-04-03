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В Великобритании археологи обнаружили редкие артефакты Римской империи

Археологи в ходе проведения раскопок обнаружили в Великобритании возле деревни Лонг Мелфорд, расположенной в графстве Суффолк, редкие артефакты Римской империи. Всего исследователи нашли свыше 2500 древних предметов, среди которых были и те, которые раньше никто в научном мире не видел.

В Великобритании археологи обнаружили редкие артефакты Римской империи


Во времена Римской империи в этой деревне на протяжении нескольких столетии было большое поселение, жители которого занимались торговлей. Например, среди артефактов ученые нашли инструмент, который был сделан из овечьей кости. Ранее такие приспособления археологи не встречали, но они считают, что в романо-британскую эпоху его применяли как ткацкую бобину. Возможно, на артефакт наматывали пряжу, которую потом продавали. На бобине была гравировка, которая могла обозначать вид пряжи для удобства покупателей.

Археологи также нашли кости скота и овец с метками. Останки свидетельствовали о том, что животные были забиты для последующей продажи шкур и мяса.

Ученые изучили предметы керамики, найденные в британской деревне. Эксперты по гончарному делу установили, что эти предметы были привезены в Лонг Мелфорд из Франции, Германии и Испании. Кроме этого, археологи обнаружили пинцет и женские бронзовые шпильки римской эпохи.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 07:11

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