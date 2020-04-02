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Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за денег

Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за денег. Финансовые средства артисты занимали для открытия своего дела.
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за денег

По информации Ильи Подстрелова, его коллега не хочет платить зарубежным кредиторам свою часть долга. В то же время Владимир Панченко подтверждает финансовую причину конфликта, однако заявляет, что это Подстрелов отказывается возвращать деньги. Проект музыкантов оказался провальным, и они должны были вернуть большую сумму средств заемщикам из Германии, предоставившим кредит в пропорции 80% на 20%.

Каждый из участников коллектива по-разному понял понятие форс-мажора. Илья Подстрелов сбежал в Россию, оставив семью с маленьким ребенком. Владимир Панченко, напротив, заключил новый договор с кредиторами, и договорился о рассрочке платежей. С помощью брата он выплачивал нужную сумму, в том числе и часть коллеги по коллективу «Фактор-2». Панченко поделился, что это очень повлияло на благополучие его семьи, имеющей маленьких детей. В данное время музыканты проводят выступления отдельно друг от друга.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 22:00

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