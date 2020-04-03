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Уроки балета: Виктор Дробыш показал поклонникам свое новое «карантинное» хобби

Известный композитор Виктор Дробыш продемонстрировал в Instagram-аккаунте свое новое «карантинное хобби». Им оказались уроки балета, которые автор хита «Party for everebody» берет у своей дочери.
Уроки балета: Виктор Дробыш показал поклонникам свое новое «карантинное» хобби

Как и многие другие представители отечественного шоу-бизнеса, Виктор Дробыш перешел в онлайн-режим общения со своими поклонниками. Композитор начал все чаще публиковать «карантинные сводки», рассказывая подписчикам, чем занимается во время самоизоляции. Только недавно автор композиции, с которой Бурановские бабушки ездили на «Евровидение-2012», поделился информацией о том, что в постоянном нахождении дома нашел массу полезного: большое количество времени для «знакомства» с детьми, а также возможность быть рядом с любимой женой без необходимости прерываться на работу.

Теперь же Виктор Дробыш решил поддержать «боевой дух» своих фолловеров позитивным видео занятий своим новым хобби. Им, как оказалось, стали уроки балета, которые композитор берет у дочери. На видео, размещенном народным артистом России, в Instagram, он позирует у хореографического станка, выполняя упражнения, которым его научила наследница. В комментарии к ролику Дробыш отметил, что через неделю у него «первое выступление», хотя ученик из него и «безнадежный».

После признания в отсутствии успехов в танцах, композитор поинтересовался у своих подписчиков, «до чего они докатились», сидя дома. Те, в свою очередь, рассказали о своих увлечениях и отметили, что на самом деле у Дробыша хореографические па получаются не так уж и плохо.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 07:05

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