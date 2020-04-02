Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай апокалипсиса





Специалисты компании Dormobile, которая занимается производством машин для кемпинга, решили переоснастить универсальный утилитарный российский фургон в настоящий дом на колесах, возможности которого позволяют пережить даже апокалипсис. При этом, сочетание классической внешности, почти не изменившейся за последние полвека, а также проходимости на уровне легендарного Land Rover, произвело среди западных автомобилистов настоящий фурор. В первую очередь инженеры Dormobile изменили крышу УАЗ-452. Часть двухметровой крыши «Буханки» отныне выполнена из стеклопластика и с помощью специального подъемного механизма быстро превращается в мансардные окна. Это позволяет быстро увеличить высоту «потолков» внутри дома на колесах почти вдвое.На втором ярусе были оборудованы дополнительные спальные места, поэтому в доработанной таким образом «Буханке» может с комфортом разместиться до шести человек. Интерьер автомобиля сделали предельно аскетическим, зато в нем нашлось место для полноценной кухни с холодильником, плитой и мойкой.Сообщается, что этот экземпляр был подготовлен специально для заказчика, который рассчитывает в будущем отправиться на нем в путешествие как можно дальше от густонаселенных городов.