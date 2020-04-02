Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай апокалипсиса
Несмотря на то, что автомобили Ульяновского автозавода не пользуются особой популярностью, их продажи в последние годы выросли. Покупатели из Великобритании, Германии и других стран стали все чаще обращать внимание на знаменитый УАЗ-452, получивший в народе прозвище «Буханка». Более того, одна из компаний создала на базе этой модели настоящее убежище на случай апокалипсиса.
Специалисты компании Dormobile, которая занимается производством машин для кемпинга, решили переоснастить универсальный утилитарный российский фургон в настоящий дом на колесах, возможности которого позволяют пережить даже апокалипсис. При этом, сочетание классической внешности, почти не изменившейся за последние полвека, а также проходимости на уровне легендарного Land Rover, произвело среди западных автомобилистов настоящий фурор. В первую очередь инженеры Dormobile изменили крышу УАЗ-452. Часть двухметровой крыши «Буханки» отныне выполнена из стеклопластика и с помощью специального подъемного механизма быстро превращается в мансардные окна. Это позволяет быстро увеличить высоту «потолков» внутри дома на колесах почти вдвое.
На втором ярусе были оборудованы дополнительные спальные места, поэтому в доработанной таким образом «Буханке» может с комфортом разместиться до шести человек. Интерьер автомобиля сделали предельно аскетическим, зато в нем нашлось место для полноценной кухни с холодильником, плитой и мойкой.
Сообщается, что этот экземпляр был подготовлен специально для заказчика, который рассчитывает в будущем отправиться на нем в путешествие как можно дальше от густонаселенных городов.
Специалисты компании Dormobile, которая занимается производством машин для кемпинга, решили переоснастить универсальный утилитарный российский фургон в настоящий дом на колесах, возможности которого позволяют пережить даже апокалипсис. При этом, сочетание классической внешности, почти не изменившейся за последние полвека, а также проходимости на уровне легендарного Land Rover, произвело среди западных автомобилистов настоящий фурор. В первую очередь инженеры Dormobile изменили крышу УАЗ-452. Часть двухметровой крыши «Буханки» отныне выполнена из стеклопластика и с помощью специального подъемного механизма быстро превращается в мансардные окна. Это позволяет быстро увеличить высоту «потолков» внутри дома на колесах почти вдвое.
На втором ярусе были оборудованы дополнительные спальные места, поэтому в доработанной таким образом «Буханке» может с комфортом разместиться до шести человек. Интерьер автомобиля сделали предельно аскетическим, зато в нем нашлось место для полноценной кухни с холодильником, плитой и мойкой.
Сообщается, что этот экземпляр был подготовлен специально для заказчика, который рассчитывает в будущем отправиться на нем в путешествие как можно дальше от густонаселенных городов.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:07