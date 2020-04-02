Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового мужа
Бывшая участница известной передачи «Дом-2» Элла Суханова прежде не показывала лицо своего второго супруга. Теперь она прекратила это делать и продемонстрировала всем фанатам, как выглядит ее очередной избранник.
Экс-участница скандального телешоу Элла Суханова несколько дней назад связала себя брачными узами с новым возлюбленным. Пара приняла решение не играть дорогую свадьбу и ограничилась простой росписью в ЗАГСе. Внешний вид мужчины звезда проекта скрывала тщательно, прикрывая его лицо смайлами. Вместе с тем, Элла Суханова обещала продемонстрировать нового супруга, когда он согласится. Вышло это у знаменитости гораздо раньше. Она обнародовала кадр на своей странице в социальной сети Instagram, не увидев, что «засветила» лицо спутника жизни.
Брюнетка призналась многочисленным поклонникам, что знакома с ним уже на протяжении двух лет. К слову, в начале 2018 года она решила расстаться с прежним супругом – Игорем Трегубенко. Так как общих детей и нажитого имущества у пары не было, их развели быстро и легко, всего лишь за одно обращение в ЗАГС.
Элла Суханова запомнилась фанатам «Дом-2» как рассудительная, воспитанная и адекватная девушка, поведение которой неоднократно ставили в пример остальным участникам шоу. Попала она в телестройку в последних числах октября 2014 года и стала причиной пересудов. Покинув периметр, Элла Суханова стала еще более обсуждаемой, она пиарит себя благодаря проекту и развивает собственный бизнес: у девушки магазин одежды.
Экс-участница скандального телешоу Элла Суханова несколько дней назад связала себя брачными узами с новым возлюбленным. Пара приняла решение не играть дорогую свадьбу и ограничилась простой росписью в ЗАГСе. Внешний вид мужчины звезда проекта скрывала тщательно, прикрывая его лицо смайлами. Вместе с тем, Элла Суханова обещала продемонстрировать нового супруга, когда он согласится. Вышло это у знаменитости гораздо раньше. Она обнародовала кадр на своей странице в социальной сети Instagram, не увидев, что «засветила» лицо спутника жизни.
Брюнетка призналась многочисленным поклонникам, что знакома с ним уже на протяжении двух лет. К слову, в начале 2018 года она решила расстаться с прежним супругом – Игорем Трегубенко. Так как общих детей и нажитого имущества у пары не было, их развели быстро и легко, всего лишь за одно обращение в ЗАГС.
Элла Суханова запомнилась фанатам «Дом-2» как рассудительная, воспитанная и адекватная девушка, поведение которой неоднократно ставили в пример остальным участникам шоу. Попала она в телестройку в последних числах октября 2014 года и стала причиной пересудов. Покинув периметр, Элла Суханова стала еще более обсуждаемой, она пиарит себя благодаря проекту и развивает собственный бизнес: у девушки магазин одежды.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 20:14