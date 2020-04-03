ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах РФ





Не так давно на сайте Госавтоинспекции появился специальный раздел, в котором содержатся данные о показателях безопасности движения. Именно в нем каждый желающий может просмотреть статистику аварийности в российских регионах или на отдельных дорогах местного, регионального или федерального уровня. Более того, автомобилистам будет предоставлена возможность скачать карту, чтобы при необходимости оперативно сменить маршрут на более безопасный при движении в пределах того или иного города.Как отмечает пресс-служба ГИБДД, в будущем информация будет постоянно обновляться, чтобы автомобилисты могли иметь доступ к оперативным данным об аварийных ситуациях и выбирать самые оптимальные варианты и быть более внимательными в движении. Данный сервис работает на бесплатной основе, а использовать его россияне смогут вне зависимости от их текущего местоположения.