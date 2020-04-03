АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах РФ

Сотрудники ГИБДД создали для российских водителей новое приложение, которое поможет сориентироваться в пути. Речь о специальной карте, которая показывает самые аварийные места в городе.
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах РФ

Не так давно на сайте Госавтоинспекции появился специальный раздел, в котором содержатся данные о показателях безопасности движения. Именно в нем каждый желающий может просмотреть статистику аварийности в российских регионах или на отдельных дорогах местного, регионального или федерального уровня. Более того, автомобилистам будет предоставлена возможность скачать карту, чтобы при необходимости оперативно сменить маршрут на более безопасный при движении в пределах того или иного города.

Как отмечает пресс-служба ГИБДД, в будущем информация будет постоянно обновляться, чтобы автомобилисты могли иметь доступ к оперативным данным об аварийных ситуациях и выбирать самые оптимальные варианты и быть более внимательными в движении. Данный сервис работает на бесплатной основе, а использовать его россияне смогут вне зависимости от их текущего местоположения.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период…
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах…
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую…
Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный…
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их…
Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта…
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за…
Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на…
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с…
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период…
Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее…
Самые эпатажные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после…
Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в…
Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва…
Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами»…
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового…
Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти…
Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай…
На свалке под Костромой нашли тело убитого…
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время…
Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без…
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс…
Флагманские смартфоны Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма студии…
Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую…
«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису…
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
Просмотреть все новости