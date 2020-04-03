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Ирина Пегова показала стройные ноги в лосинах с космическим принтом во время посещения тренажерного зала

Ирина Пегова опубликовала в Instagram фото, сделанное в холле тренажерного зала. Актриса продемонстрировала стройные ноги в лосинах с космическим принтом, получив от поклонников множество комплиментов в адрес своей фигуры.
Ирина Пегова показала стройные ноги в лосинах с космическим принтом во время посещения тренажерного зала

Пока в России объявлен карантин и все сознательные граждане предпочитают не покидать свои дома, проживающая на данный момент в Белоруссии Ирина Пегова без проблем посещает тренажерный зал. Так как в республике не спешат вводить дополнительные меры безопасности, чтобы замедлить распространение коронавируса, все публичные заведения продолжают работать в том же режиме, что и ранее. Поэтому и Instagram актрисы никаких кардинальных изменений не претерпел. В нем все также регулярно появляются фото Минска и активного досуга Ирины Пеговой.

Белорусских фолловеров актрисы ее новая публикация из фитнес-центра ничуть не удивила, поэтому они только отметили, что знаменитость заметно похудела, и сделали множество комплиментов ее стройным ногам. Российские поклонники Ирины Пеговой мало внимания обратили на ее формы и лососины с оригинальным космическим принтом, заострив внимание на беспечном поведении звезды кино. По мнению фанатов, в период пандемии коронавируса не стоит рисковать здоровьем и посещать людные места, и, к тому же, артистке стоило бы задуматься, какой пример она подает почитателям своего таланта, прежде чем публиковать подобные снимки.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 06:00

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