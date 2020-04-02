АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее крови

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня показала свое лицо без косметики и поделилась с поклонниками бьюти-секретами. 40-летняя ведущая призналась, что пользуется сывороткой, которую врач создает из ее крови.

Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее крови


По словам Виктории Бони, она никогда не станет делать уколы ботокса, так как считает этот метод неприемлемым. Светская львица уверена, что существует множество других способов, чтобы сохранить красоту и молодость кожи. Знаменитость пользуется только косметикой ручной работы, а ее «секретным оружием» является сыворотка из ее собственной крови. В доказательство этому Виктория Боня показала близко свою кожу, не используя инстафильтры или макияж.

Как отметила телеведущая, сейчас она выглядит намного лучше, чем в 25 лет. Виктория Боня уверена, что филлеры и ботокс дадут лишь временный эффект, поэтому она ищет природную альтернативу. Самым эффективным средством она считает зарядку для лица и натуральные косметические средства.



Виктория Боня призналась, что когда ей было 26 лет, она решилась на «уколы красоты». В результате ведущая едва не испортила свое лицо, так как образовалась ассиметрия.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в…
Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва…
Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами»…
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового…
Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти…
Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай…
На свалке под Костромой нашли тело убитого…
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время…
Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без…
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс…
Флагманские смартфоны Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма студии…
Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую…
«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису…
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu…
Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены…
Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и…
Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и…
Безопасность прежде всего: В Чехии нудистов обязали носить защитные…
Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы…
Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и…
Участнику «Дом-2» Алексею Безусу не нужна любовь Милены…
Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические…
Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время…
Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать…
Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась…
Просмотреть все новости