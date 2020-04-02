Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее крови
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня показала свое лицо без косметики и поделилась с поклонниками бьюти-секретами. 40-летняя ведущая призналась, что пользуется сывороткой, которую врач создает из ее крови.
По словам Виктории Бони, она никогда не станет делать уколы ботокса, так как считает этот метод неприемлемым. Светская львица уверена, что существует множество других способов, чтобы сохранить красоту и молодость кожи. Знаменитость пользуется только косметикой ручной работы, а ее «секретным оружием» является сыворотка из ее собственной крови. В доказательство этому Виктория Боня показала близко свою кожу, не используя инстафильтры или макияж.
Как отметила телеведущая, сейчас она выглядит намного лучше, чем в 25 лет. Виктория Боня уверена, что филлеры и ботокс дадут лишь временный эффект, поэтому она ищет природную альтернативу. Самым эффективным средством она считает зарядку для лица и натуральные косметические средства.
Виктория Боня призналась, что когда ей было 26 лет, она решилась на «уколы красоты». В результате ведущая едва не испортила свое лицо, так как образовалась ассиметрия.
По словам Виктории Бони, она никогда не станет делать уколы ботокса, так как считает этот метод неприемлемым. Светская львица уверена, что существует множество других способов, чтобы сохранить красоту и молодость кожи. Знаменитость пользуется только косметикой ручной работы, а ее «секретным оружием» является сыворотка из ее собственной крови. В доказательство этому Виктория Боня показала близко свою кожу, не используя инстафильтры или макияж.
Как отметила телеведущая, сейчас она выглядит намного лучше, чем в 25 лет. Виктория Боня уверена, что филлеры и ботокс дадут лишь временный эффект, поэтому она ищет природную альтернативу. Самым эффективным средством она считает зарядку для лица и натуральные косметические средства.
Виктория Боня призналась, что когда ей было 26 лет, она решилась на «уколы красоты». В результате ведущая едва не испортила свое лицо, так как образовалась ассиметрия.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:42