В России с 1 апреля вводят новые дорожные знаки и синюю разметку





Сообщается, что некоторые из новых дорожных указателей в качестве эксперимента уже применялись в столице, поэтому московским автомобилистам они могут быть знакомы. Теперь же их использование разрешается во всех остальных субъектах Федерации. К примеру, зоны платной парковки отныне можно будет обозначать не только белой, но еще и синей сплошной линией разметки.Кроме всего прочего, окончание разметки, выполненной с помощью желтой линии, теперь не будет прекращать зону действия запрета на парковку, поэтому водителям придется ориентироваться по знакам. Одним из основных нововведений стали таблички, которые запрещают въезд в отдельные зоны автомобилем с силовыми установками низкого эко-класса. По некоторым данным, первыми городами, на улицах которых появятся такие указатели, станут Петербург и Москва.Появится на дорогах страны и знак под названием «Участок перекрестка», который предупреждает о наличии на пересечении вафельной разметки, при остановке на которой дольше пяти секунд водителям будет грозить штраф. Планируется также использовать указатели, которыми ограничивается въезд автобусам в отдельные зоны без наличия соответствующего разрешения. Впрочем, в отношении маршрутных и школьных автобусов этот знак действовать не будет.