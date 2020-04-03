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В России с 1 апреля вводят новые дорожные знаки и синюю разметку

С 1 апреля 2020 года вносятся изменения в российские ПДД в связи со вступлением в силу стандартов, которые допускают использование новых типов дорожных знаков. Кроме того, на дорогах страны может также появиться разметка синего цвета.

Сообщается, что некоторые из новых дорожных указателей в качестве эксперимента уже применялись в столице, поэтому московским автомобилистам они могут быть знакомы. Теперь же их использование разрешается во всех остальных субъектах Федерации. К примеру, зоны платной парковки отныне можно будет обозначать не только белой, но еще и синей сплошной линией разметки.

Кроме всего прочего, окончание разметки, выполненной с помощью желтой линии, теперь не будет прекращать зону действия запрета на парковку, поэтому водителям придется ориентироваться по знакам. Одним из основных нововведений стали таблички, которые запрещают въезд в отдельные зоны автомобилем с силовыми установками низкого эко-класса. По некоторым данным, первыми городами, на улицах которых появятся такие указатели, станут Петербург и Москва.

Появится на дорогах страны и знак под названием «Участок перекрестка», который предупреждает о наличии на пересечении вафельной разметки, при остановке на которой дольше пяти секунд водителям будет грозить штраф. Планируется также использовать указатели, которыми ограничивается въезд автобусам в отдельные зоны без наличия соответствующего разрешения. Впрочем, в отношении маршрутных и школьных автобусов этот знак действовать не будет.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:00

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