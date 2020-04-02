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Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта «Дом-2»

Недавно стало известно о внезапном исчезновении Юлии Ефременковой со скандального проекта «Дом-2». Большинство поклонников полагают, что она больше не будет участвовать в телешоу.

Ранее Юлия Ефременкова заявляла, что с детства грезила об известности. Попасть в сферу шоу-бизнеса она планировала через проект «Хочу в «ВИА Гру», однако до финала у неё не получилось дойти. Но телеведущая не стала отчаиваться и приняла участие в кастинге «Дома-2». Сперва она была участницей, а в дальнейшем начала вести скандальное шоу. Во время проекта ей посчастливилось встретить возлюбленного Мондезира Свет-Амура, являющегося уроженцем Конго.

Бытует мнение, что Ефременкова ушла из шоу навсегда вместе с избранником после того, как произошла драка между ним и одним из операторов, в ходе которой была разбита дорогостоящая камера. Телеведущая якобы решила заступиться за будущего супруга, что привело к расторжению контракта. Другая версия гласит, что ведущим Ксении Бородиной и Ольге Орловой не нравилась конкурентка и они решили таким образом от неё избавиться. Согласно официальной информации, на данный момент она пребывает в отпуске. В своем микроблоге в Instagram телеведущая публикует теплые домашние фотографии и рассказывает поклонникам, как проходит её самоизоляция.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 23:00

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