АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период карантина

Актер Максим Виторган вместе со своей новой возлюбленной Нино Нинидзе в период карантина устроил зажигательные танцы на балконе своей квартиры. Соответственный видеоролик пара обнародовала на просторах Сети.
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период карантина

Дочь грузинской артистки Ии Нинидзе продемонстрировала, как проводит свободное время на самоизоляции в компании избранника. Максим Виторган и его 28-летняя дама устали постоянно находиться в четырех стенах и повторили действия некоторых иностранцев, которые в период карантина веселятся на балконах собственных домов.

Актеры смогли устроить веселый показ своих танцевальных умений, несмотря на прохладную погоду. Влюбленные включили ритмичную музыку и станцевали, подняв настроение соседям и себе. Нино Нинидзе сняла произошедшее на камеру, предварительно попросив друзей запечатлеть их артистический номер со стороны, после чего обнародовала ролик в интернете. Благодаря этому запись смогли увидеть многочисленные поклонники пары.

Также Нинидзе обнародовала в Сети сюжет с недавней поездки в Оман. Данное арабское государство Максим Виторган и его спутница смогли посетить еще до пандемии коронавируса. «Мы везунчики», - порадовалась за себя и Виторгана актриса. В процессе романтической съемки дочь Ии Нинидзе нежно целовала кавалера, признаваясь ему в чувствах.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период…
ГИБДД создала карту самых аварийных мест на дорогах…
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую…
Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный…
Ученые: Пещерные медведи вымерли из-за необычного устройства их…
Телеведущая Юлия Ефременкова внезапно исчезла с проекта…
Участники группы «Фактор-2» Илья Подстрелов и Владимир Панченко поссорились из-за…
Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на…
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с…
Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период…
Виктория Боня пользуется сывороткой, созданной из ее…
Самые эпатажные участники «Давай поженимся!» рассказали о жизни после…
Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в…
Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва…
Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами»…
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового…
Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти…
Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай…
На свалке под Костромой нашли тело убитого…
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время…
Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без…
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс…
Флагманские смартфоны Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма студии…
Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую…
«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису…
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
Просмотреть все новости