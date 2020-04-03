Нино Нинидзе и Максим Виторган устроили зажигательные танцы на балконе в период карантина

Дочь грузинской артистки Ии Нинидзе продемонстрировала, как проводит свободное время на самоизоляции в компании избранника. Максим Виторган и его 28-летняя дама устали постоянно находиться в четырех стенах и повторили действия некоторых иностранцев, которые в период карантина веселятся на балконах собственных домов.Актеры смогли устроить веселый показ своих танцевальных умений, несмотря на прохладную погоду. Влюбленные включили ритмичную музыку и станцевали, подняв настроение соседям и себе. Нино Нинидзе сняла произошедшее на камеру, предварительно попросив друзей запечатлеть их артистический номер со стороны, после чего обнародовала ролик в интернете. Благодаря этому запись смогли увидеть многочисленные поклонники пары.Также Нинидзе обнародовала в Сети сюжет с недавней поездки в Оман. Данное арабское государство Максим Виторган и его спутница смогли посетить еще до пандемии коронавируса., - порадовалась за себя и Виторгана актриса. В процессе романтической съемки дочь Ии Нинидзе нежно целовала кавалера, признаваясь ему в чувствах.