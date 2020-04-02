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«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с коронавирусом

Екатерина Климова на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видеоролик, в котором выразила мнение о сложившейся ситуации с коронавирусом. Актриса дала несколько советов и наставлений поклонникам, как пережить это непростое время.
«Не стоит засорять свой мозг лишней информацией»: Екатерина Климова высказалась о ситуации с коронавирусом

Екатерина Климова постоянно думает о врачах, которые борются с пандемией, и пожелала им здоровья, веры и силы духа. Актриса отметила, что люди очень ценят медиков и морально их поддерживают, помогая им тем, что остаются дома и не подвергают себя и других риску инфицирования. Артистка призывает в это непростое время не паниковать, мыслить позитивно, заботиться о своем здоровье и сохранять трезвость ума.

Она посоветовала мужчинам, ответственным за атмосферу в доме, постараться оградить своих близких от негатива, так как достаточно один раз вечером посмотреть новости, чтобы быть в курсе ограничительных нововведений, и «не нужно постоянно пережевывать информацию, засоряя свой мозг». Климова рекомендует в этот период лучше посмотреть хорошие фильмы, почитать книги и пообщаться с детьми, поскольку ничто не длится вечно, в том числе и пандемия. Также актриса призвала в случае наличия свободного времени помочь тем, кто в этом нуждается, хотя бы просто разговором. Она пожелала не совершать опрометчивых поступков и не путать героизм с глупостью.

Екатерина Климова в конце речи попросила всех поклонников оставаться дома, как делает она сама, и пожелала им быть здоровыми. Она выразила надежду, что в скором времени хороших новостей будет больше, чем плохих.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 20:52

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