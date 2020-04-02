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Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на карантине

Во время вынужденного карантина звезды шоу-бизнеса не скучают, а реализуют свой творческий потенциал. Например, к флешмобу, который призван познакомить пользователей с различными стихами, уже присоединились Оскар Кучера, Вячеслав Манучаров, Екатерина Волкова, Олег Газманов и Вячеслав Манучаров.

Звезды российского шоу-бизнеса реализуют творческий потенциал на карантине


Артисты с удовольствие передают эстафету своим коллегам и обозначают флешмоб хэштегом «житьтворитьлюбить». Певец Олег Газманов представил на суд фолловеров философскую поэму собственного сочинения. В своем произведении он заявил, что люди «намертво влипли в соцсети».

Ведущий Оскар Кучера сочинил песню, в которой спел о «нытиках», которые жаловались на ежедневные подъемы и необходимость идти на работу. На гитаре также сыграл исполнитель Денис Майданов, который представил знаменитую песню под названием «36,6». Свой «номер» он посвятил врачам, которые сражаются с коронавирусной инфекцией.

Стих собственного сочинения прочла подписчикам Екатерина Волкова. Звезда предалась философским размышлениям. Актриса написала, что возможно после карантина и «лиц, спрятанных под белыми масками», люди начнут больше ценить тишину и мгновения красоты.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:00

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