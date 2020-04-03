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Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный суперкар

Специалисты из знаменитого тюнинг-ателье ABT Sportsline решили доработать и без того агрессивный фастбек класса Gran Tourismo Audi RS7, превратив его в настоящий 740-сильный суперкар. Автомобиль также получил новые пружины и стабилизаторы, карбоновый обвес и отделку натуральной кожей.

Внешний вид Audi RS7 был изменен благодаря обновленным вставкам и оригинальным 22-дюймовым колесным дискам. О технических характеристиках своей версии Audi RS7 тюнеры не рассказывают, однако отмечают, что автомобиль стал заметно более агрессивным и динамичным, чем его штатная версия, которая способна набрать «первую сотню» всего за 3,6 секунды. Всего же ателье ABT Sportsline планирует выпустить ограниченный тираж в 125 экземпляров таких автомобилей. Примечательно, что доработки от немецких тюнеров обойдутся владельцам фастбека из Ингольштадта в 70 000 евро, что эквивалентно примерно шести миллионам рублей по текущему курсу.

К слову, покупатели могут приобрести уже готовый автомобиль, правда в этом случае ценник повысится до 210 000 евро или 18 миллионов рублей. Кроме того, на каждый бренд со своими доработками ателье предлагает гарантию в 24 месяца.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 01:00

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