Тюнеры из ABT Sportsline превратили Audi RS7 в 740-сильный суперкар





Внешний вид Audi RS7 был изменен благодаря обновленным вставкам и оригинальным 22-дюймовым колесным дискам. О технических характеристиках своей версии Audi RS7 тюнеры не рассказывают, однако отмечают, что автомобиль стал заметно более агрессивным и динамичным, чем его штатная версия, которая способна набрать «первую сотню» всего за 3,6 секунды. Всего же ателье ABT Sportsline планирует выпустить ограниченный тираж в 125 экземпляров таких автомобилей. Примечательно, что доработки от немецких тюнеров обойдутся владельцам фастбека из Ингольштадта в 70 000 евро, что эквивалентно примерно шести миллионам рублей по текущему курсу.К слову, покупатели могут приобрести уже готовый автомобиль, правда в этом случае ценник повысится до 210 000 евро или 18 миллионов рублей. Кроме того, на каждый бренд со своими доработками ателье предлагает гарантию в 24 месяца.