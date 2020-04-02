Врач-инфекционист Илья Акинфиев рассказал о методах укрепления иммунитета в период самоизоляции





Как отмечает Акинфиев, в период обострения сезонных вирусных инфекций и во время пандемии коронавируса люди склонны скупать всевозможные аптечные препараты для повышения сопротивляемости организма разного рода вирусам. Однако, подобные действия врач-инфекционист считает неоправданными финансовыми тратами, так как фармацевтические иммуномодуляторы, в большинстве своем, являются обычным маркетинговым ходом и не дают должного эффекта. Те же препараты, которые действительно помогают организму бороться с недугами, стоит использовать не в качестве профилактики, а для лечения уже имеющегося заболевания.Говоря же о действенных методах укрепления иммунитета в период самоизоляции, врач-инфекционист отмечает общедоступные составляющие здорового образа жизни: физическую активность, отказ от вредных привычек, а также здоровое питание. В рацион для большей «витаминизации» организма стоит включить больше овощей, фруктов и зелени.Также не стоит забывать о свежем воздухе, так как пребывание на улице в период карантина крайне нежелательно, то наиболее оптимальным вариантом станет проветривание помещений. Кроме того, Илья Акинфиев отмечает, что не стоит забывать и о здоровом сне, при этом избегая слишком длительного нахождения в горизонтальном положении, так как это может усугубить течение некоторых хронических заболеваний.