Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в США





Билл Гейтс заявляет, не стоит зацикливаться на том, что в Соединенных Штатах была упущена возможность определения нового коронавируса. Об этом он написал в своей колонке для Washington Post. Миллиардер утверждает, что всё ещё можно исправить. Для этого достаточно принять несколько правильных решений. Прежде всего, нужно создать абсолютную изоляцию всех штатов и округов.Более того, необходимо объявить о закрытии все действующих предприятий общественного питания. Билл Гейтс сообщает, что в дальнейшем правительство обязано создать все условия для повсеместного тестирования населения на наличие коронавирусной инфекции. Поскольку людей может оказаться слишком много, то в первую очередь тест должны пройти все медики, а также особы, у которых есть подозрения на COVID-19 либо присутствуют возможные признаки заболевания.Последнее важное решение, которое поможет побороть коронавирус - это создание действенной вакцины. На это может уйти минимум полтора года. Кроме того, необходимо приступить к строительству объектов, где будет производиться данный препарат. Об этом сообщают РИА «Новости».