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Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую девушку

Участник передачи «Дом-2» Федор Стрелков намерен найти новую девушку и объявил кастинг. Ранее он расстался с прежними подругами.
Участник «Дом-2» Федор Стрелков с помощью кастинга хочет найти новую девушку

Федор Стрелков не так давно встречался с другой участницей популярного телевизионного проекта Анитой Кобелевой, объявив себя и возлюбленную парой. Практически спустя пару дней он разошелся с ней и принялся признаваться в любви бывшей «даме сердца» Кристине Лясковец. Между тем, выяснилось, что Федор Стрелков остался один. Кристина разочаровалась в нем, а Анита Кобелева рассказала ведущей «Дом-2», что больше не даст ему возможности использовать себя.

Сейчас участник проекта занимается поиском новой девушки, для этого он объявил специальный кастинг. Любая желающая познакомиться с Федором Стрелковым и стать его возлюбленной может пройти пробы в онлайн-режиме без всевозможных ограничений.

Парень впервые пришел в «Дом-2» в конце 2015 года и принялся ухаживать за вышеупомянутой Кристиной Лясковец. Спустя пару лет они хотели сыграть свадьбу, но постоянно откладывали ее. Родители оказали помощь молодым людям в покупки недвижимости в Москве, а они в это время развивали бизнес-проекты и путешествовали. В 2018 году стало известно о расставании пары. На шоу Федора Стрелкова охарактеризовали как неконфликтного человека, но который способен высказать личное мнение и постоять за себя с физической точки зрения.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:00

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