АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Борьба с эпидемией в режиме онлайн: Лучшие игры про вирусы и…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других стран

Многие автопроизводители продают свои модели едва ли не во всех странах мира. Как оказалось, далеко не во всех случаях один и тот же экземпляр имеет одинаковое название. Специалисты даже составили ТОП-6 самых известных на российском рынке машин, которые в других регионах носят совершенно иные имена.
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других стран

К примеру, популярный в России седан среднего класса Ford Mondeo демонстрирует прекрасные результаты продаж и в других странах, в том числе в родных Соединенных Штатах. Мало кому известно, что американцы знакомы с этой моделью под названием Ford Fusion, а вот название Mondeo производитель придумал исключительно для продаж на внешних рынках. Не стал исключением и компактный японский хэтчбек Honda Jazz, который на рынках Китая, Японии и США продается под названием Fit. Кроссовер Mitsubishi ASX, ставший в России одной из довольно востребованных моделей, американским водителям известен как Mitsubishi Outlander Sport.

Если кто-то из россиян услышит название Nissan Frontier или Nissan NP300, то он, вероятнее всего, даже не заподозрит, что речь идет о пикапе Nissan Navara. Между тем, именно под такими названиями он продается в центральной и Южной Америке. Это же касается кроссовера Nissan Qashqai, который в США получил название Rogue Sport, в Австралии – Dualis, а в Китае – причудливое Xiaoke. Сложнее всего дела обстоят с седаном Insignia от компании Opel. К примеру, покупатели из КНР и США могут даже не догадываться, что это модель немецкого бренда, поскольку им она доступна как Buick Regal.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Билл Гейтс сообщил о трёх важных решениях для борьбы с COVID-19 в…
Владимир Винокур рассказал об улучшении самочувствия певца Льва…
Участник «Дом-2» Никита Уманский не считает себя «заряженным деньгами»…
Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других…
Экс-участница «Дом-2» Элла Суханова впервые продемонстрировала своего нового…
Олег Басилашвили: «Люди после пандемии должны выйти…
Англичане превратили российский УАЗ «Буханку» в передвижное убежище на случай…
На свалке под Костромой нашли тело убитого…
«Карантинные забавы»: Татьяна Брухунова подсела на сладости во время…
Валентина Матвиенко: Медицинские маски в РФ разрешат производить без…
Сын Яны Рудковской Александр Плющенко может пойти сразу во второй класс…
Флагманские смартфоны Huawei P40 получили кодовые имена в честь персонажей мультфильма студии…
Бывшая участница «Дом-2» Анастасия Лисова подтвердила вторую…
«Будет смешно, если ты помрешь»: Александр Мясников обратился к главврачу больницы в Коммунарке Денису…
Лолита Милявская не намерена рожать детей новому…
Принц Гарри запрещает Меган Маркл плохо отзываться о королевской…
В России появилась спецверсия японского пикапа Isuzu…
Виктория Каплий рассказала, как Никита Уманский "совал пальцы в интимные места Селены…
Российский обозреватель Виктор Баранец назвал армию США "гнилой и…
Адвокат Жорин раскрыл подробности громкого развода Петросяна и…
Безопасность прежде всего: В Чехии нудистов обязали носить защитные…
Поэт-песенник Михаил Шабров рассказал о похоронах матери Аллы…
Медики рассказали о негативном влиянии коронавируса на состояние сердца и…
Участнику «Дом-2» Алексею Безусу не нужна любовь Милены…
Ученые: Часть заразившихся коронавирусом людей проявляют неврологические…
Актриса Елена Валюшкина чувствует себя счастливой на карантине во время…
Самцы дельфинов в брачный период способны синхронизировать…
Модель Victoria's Secret Алексина Грэм заразилась…
Просмотреть все новости