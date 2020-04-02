Назван ТОП-6 автомобилей с разными названиями для России и других стран





К примеру, популярный в России седан среднего класса Ford Mondeo демонстрирует прекрасные результаты продаж и в других странах, в том числе в родных Соединенных Штатах. Мало кому известно, что американцы знакомы с этой моделью под названием Ford Fusion, а вот название Mondeo производитель придумал исключительно для продаж на внешних рынках. Не стал исключением и компактный японский хэтчбек Honda Jazz, который на рынках Китая, Японии и США продается под названием Fit. Кроссовер Mitsubishi ASX, ставший в России одной из довольно востребованных моделей, американским водителям известен как Mitsubishi Outlander Sport.Если кто-то из россиян услышит название Nissan Frontier или Nissan NP300, то он, вероятнее всего, даже не заподозрит, что речь идет о пикапе Nissan Navara. Между тем, именно под такими названиями он продается в центральной и Южной Америке. Это же касается кроссовера Nissan Qashqai, который в США получил название Rogue Sport, в Австралии – Dualis, а в Китае – причудливое Xiaoke. Сложнее всего дела обстоят с седаном Insignia от компании Opel. К примеру, покупатели из КНР и США могут даже не догадываться, что это модель немецкого бренда, поскольку им она доступна как Buick Regal.